VIDÉO - Les "frigos connectés" vont-ils remplacer les cantines traditionnelles dans les entreprises ?

Beaucoup d'entreprises renoncent à ouvrir des cantines, jugées trop contraignantes et trop chères. Elles préfèrent désormais investir dans des réfrigérateurs connectés. Les Français sont à la pointe dans ce secteur, a constaté le 20H de TF1.

Dans l'entreprise parisienne visitée par notre équipe, pas de self ni de cuisinier, mais une grosse armoire réfrigérée. C'est un "frigo connecté", disponible 24h/24h. Pas de plateau, pas de personnel, et les salariés se débrouillent tous seuls. Ils n'ont qu'à payer avec leur téléphone et se servir eux-mêmes. "Quand on a des horaires décalés et qu'on a besoin de manger rapidement entre deux réunions", explique l'une d'entre eux dans le reportage de TF1 ci-dessus, "on à juste à monter et se servir". Un autre loue les menus "asez variés, entre les différents plats qu'on a chaque semaine".

Changement de modèle

Cette cantine 2.0 est vendue 1000 euros, et son fournisseur réclame ensuite 3000 euros par mois pour son réapprovisionnement, en récoltant aussi les bénéfices de chaque repas. Pour cette entreprise de 140 salariés, c'était ça ou rien. "C'était impossible d'avoir une cantine", explique sa gérante, "en termes de place disponible, et de budget de travaux et d'équipement". Pour se doter d'un frigo connecté, la responsable a eu le choix : rien qu'en France, une dizaine d'entreprises en proposent, et le marché est en plein essor. Les jeunes entreprises sont attirées par la formule, mais 50% des clients sont des entreprises qui disposaient d'une cantine traditionnelle, et ont changé de modèle.

7 euros le plat

Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces frigos ? Burgers, tartiflettes ou raviolis, des plats vendus 7 euros en moyenne. Comment sont-ils choisis et fabriqués ? C'est dans un laboratoire culinaire à Ivry-sur-Seine qu'on trouve la réponse. Ce jour-là, couscous végétarien en préparation. Pas étonnant, car au menu de ces frigos, les nombreux plats sans viande permettent de limiter les coûts. Des recettes simples, donc économiques. Ici, 5.000 entrées, plats et desserts sont mis en barquette chaque semaine pour plusieurs entreprises de frigos connectés.

Mais en quoi ces frigos sont-ils "connectés" ? Chaque article dispose d'une étiquette dotée d'une puce électronique. C'est elle qui va permettre de détecter les entrées et sorties des produits. Utile pour simplifier la facturation, mais aussi pour rendre l'offre plus pertinente. C'est crucial pour résoudre le principal problème des frigos connectés : le gaspillage. Environ 15% des plats livrés dans ces frigos ne sont pas consommés. Les données transmises par les étiquettes permettent d'adapter le remplissage à chaque entreprise, selon les goûts manifestés par les salariés. Des choix influencés aussi par la météo, les vacances, ou encore les jours de grève. Le marché potentiel de cette nouvelle technologie est estimé à 3,5 milliards d'euros par an.