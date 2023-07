VIDÉO - Les maîtres du camouflage : un militaire se cache sur cette image

La mission est loin de s'arrêter là. Les coups de pioche sont donnés aux premières lueurs du jour pour installer leurs postes d'observation, alors que leur cible ne se trouve plus qu'à une centaine de mètres. "Il faut tout donner, quitte à se relayer entre nous, pour être enterrés au plus vite", indique l'un des militaires. Ils se glissent ensuite l'un après l'autre dans leurs caches et se fondent dans la nature. Une fois sous terre, il ne peuvent pas se tenir debout, disposent de moins d'un mètre carré chacun et ne peuvent sortir sous aucun prétexte. Ils se relaieront pendant six jours. Au plus près de l'ennemi et indétectables, eux seuls sont en capacité de collecter des informations détaillées et de les transmettre à leur commandement. Une fois la mission terminée, ils effaceront toute trace de leur passage, avant de s'évanouir dans la nature.