VIDÉO - "J'étais apeurée, je tremblais" : les violences en cuisine, un fléau qui perdure dans la restauration

200.000 postes sont toujours non pourvus dans les métiers de la restauration. Pourquoi ces professions, pourtant associées à la gastronomie française, sont-elles à ce point délaissées ?

Cela fait six mois que Pauline n’a pas enfilé sa veste de chef. Quatorze heures de travail par jour, une pression constante de ses supérieurs... à 26 ans, la jeune femme est tombée en dépression, à bout de force. "On était sur du harcèlement et de l'intimidation. Je me suis faite insulter. 'T'es nulle, t'es pas capable, t'y arriveras pas'", confie-t-elle anonymement.

"Je ne dormais plus les nuits. Je pleurais au travail. Je me disais 'comment ça va se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va me dire ? Qu'est-ce qu'on va me reprocher ?' J'ai dû perdre dix kilos", se souvient-elle, interrogée dans le reportage en tête de cet article. Pauline a démissionné, et n'a pas porté plainte.

Il me mettait des coups de pieds Laëtitia Visse

Laëtitia Visse, elle, a gardé son tablier, choisissant de devenir sa propre patronne dans son restaurant "La Femme du Boucher". "Du stress, il y en a, parce qu'on est consciencieux, on a envie de bien faire notre travail, mais par contre on n'est pas obligé de souffrir", explique-t-elle.

Ouvrir son restaurant a changé sa vie. La jeune femme a été victime d'un chef en plein service. "Dès que je faisais une bêtise ou que je ne faisais pas ce qu'il attendait de moi, il me mettait des coups de pieds de façon à ce que les clients ne puissent pas le voir. J'étais apeurée, je tremblais, il me mettait des gros coups de latte en disant 'arrête de trembler connasse'", se rappelle-t-elle douloureusement.

Je me suis vue dans des états de colère qui me dépassaient Laëtitia Visse

"Sur le ton de l'humour, il me mettait une main au cul, 'c'est cool, c'est pour rigoler, et puis estime-toi heureuse parce que si je le fais c'est parce que t'es bonne'", poursuit-elle. Laëtitia dirige aujourd'hui une brigade de cinq personnes, mais veille à ce que personne ne soit agresseur à son tour.

"Moi j'ai eu peur au début, je me suis vue, à certains moments, dans des états de colère qui me dépassaient complètement. C'est là que je me suis dit 'il faut que je fasse quelque chose pour me faire aider' parce que soit un jour ça va exploser et je vais pourrir tout le monde, et je vais entrer dans ce système de violence que je ne veux absolument pas reproduire, soit c'est moi qui vais exploser en plein vol", confie Laëtitia.

Un milieu où les violences sont courantes. C'est ce qu'a constaté Elsa Laneyrie, maîtresse de conférence en psychologie du travail. "La violence a un côté cautionné par les personnes du secteur. ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la question du métier passion. Sentir de la passion fait que je vais accepter des contraintes qui vont avoir un impact sur ma santé, par exemple se faire enfermer dans une chambre froide, se prendre un coup de torchon...", analyse la chercheuse.

Plus de 200.000 employés manquent aujourd'hui dans la restauration. "Nous, nous sommes fermes et déterminés à éradiquer ces fléaux dans notre secteur. La sanction, c'est le licenciement", tranche Stéphane Manigold, président de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) Île-de-France, interrogé dans le reportage ci-dessus.