VIDÉO - Airbnb : comment Nice serre la vis face aux boîtes à clés

La ville prévient désormais systématiquement le retrait imminent des boîtes à clés à l'aide d'autocollants rouges : "Dans quinze jours, si le propriétaire ne vient pas retirer cette boîte, elle sera enlevée par des agents, et entreposée au service des objets trouvés", détaille un membre de la mairie face à notre caméra. Derrière cette sommation se cache la problématique des nuisances, et du logement. À Nice, plus de 20.000 appartements et villas sont proposés à la location saisonnière. Précisément, 12% sont proposés dans le quartier de la vieille ville, un record.

"Cela fait beaucoup de mouvements, de personnes avec des valises, et surtout, l'augmentation des prix de location", réagit une passante. "Airbnb, comme il était conçu à la base, rend service à tout le monde. Le problème, ce sont les gens qui achètent beaucoup d'appartements et qui les louent à l'année en Airbnb. Ils ne laissent plus les autres locataires accéder au logement, c'est un gros problème", renchérit une autre.