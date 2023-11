VIDÉO - Pourquoi dit-on "ne pas casser trois pattes à un canard" ?

Poursuivons notre enquête sur l'origine de cette expression. Il se pourrait qu’elle vienne du journal. À l’université Jules Verne de Picardie, on se glisse dans une salle de cours de journalisme. Au XVIIIe siècle, un journal était appelé "un canard" à cause des cancans, à une époque où l'on inventait beaucoup d'histoires. "On avait des enfants qui naissaient avec des dents en or, des veaux à trois têtes, des pirates qui auraient remonté le Rhône pour enlever des jeunes filles... Aujourd'hui, on dirait que ce sont des fake news", raconte le professeur, Guillaume Roussange. Quand une histoire manquait de sel, elle n’avait pas sa place dans le journal. Elle ne cassait donc pas trois pattes à un canard.