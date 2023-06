VIDÉO - "Là, il y a une litière pour dix chats !" : la délicate mission de Fanny, enquêtrice de la SPA

La bénévole de 21 ans a finalement réussi à la convaincre, elle repart avec le Berger malinois amaigri, une victoire pour elle. "C'est vraiment toujours un bonheur de les sortir de là, une extrême fierté, confie-t-elle. Je sais que maintenant, il va être super bien avec nos équipes, qu'ils vont le chouchouter". Le berger malinois est transporté jusqu'à un refuge, où il sera soigné avant d'être présenté à l'adoption.

La directrice de ce refuge l'a observé, les signalements et les maltraitances sont en augmentation. Pour elle, les 1000 enquêteurs du territoire ne suffisent pas : "Les gens qui ont fait ça recommencent tout le temps, parce qu'il n'y a pas assez de surveillance, déplore-t-elle. C'est pour cela que nous, on veut de plus en plus d'enquêteurs pour surveiller ces problèmes". L'an dernier, 250 nouveaux enquêteurs ont été recrutés. Des bénévoles qui n'hésitent pas à donner de leur temps pour la protection des animaux.