VIDÉO - "Marre de Tinder et Meetic" : le retour inattendu du speed dating et des agences de rencontres

Les rencontres rapides avec différentes personnes sont de plus en plus plébiscitées. Certaines personnes se disent déçues par les sites de rencontres virtuelles. Loin d'être désuètes, les agences matrimoniales se réinventent et attirent de plus en plus de célibataires.

On le pensait disparu. Pourtant, le speed dating fait son grand retour. Ce concept, basé sur des rendez-vous organisés et minutés avec différentes personnes, attire de plus en plus de monde. C’est le cas d’Eleonore, 27 ans, qui participe pour la première fois à un speed dating afin de trouver l’amour. Moyennant 34 euros la soirée, elle va discuter avec différents hommes, passant une dizaine de minutes avec chaque participant. "Le fait de pouvoir avoir un feeling instantanément, ou pas, cela rend les rencontres un peu plus authentiques que par rapport à un site de rencontre, même si ce n’est pas pour autant des rencontres naturelles", affirme la jeune femme.

De nombreux participants à un speed dating organisé à Rennes se disent déçus par les sites de rencontres. "J’ai toujours été sur Tinder et Meetic, ça tourne en rond, j’en ai marre", déclare l’un des participants.

Selon l’organisateur de la soirée, le speed dating s’avère assez souvent concluant. "Le taux de like est assez important après une soirée, puisqu’il oscille autour de 30 %, donc cela veut dire que si l’on va à une soirée et que l’on rencontre dix personnes, on a quasiment trois personnes qui peuvent potentiellement nous plaire", avance Stéphane Patry, gérant et fondateur du site lespeeddating.com. "C’est donc plutôt un bon résultat pour une rencontre à l’aveugle", estime-t-il.

Les rencontres plus spontanées étant de plus en plus recherchées, elles attirent des entrepreneurs, comme des Brestois qui viennent de se lancer sur le marché. Sur leur application gratuite, pas de profil mais seulement un questionnaire à remplir qui détermine les rencontres.

Des agences matrimoniales qui se réinventent

Plutôt qu’un algorithme, d’autres personnes préfèrent se tourner vers l’humain. Didier et Martine se sont trouvés grâce à Sylvie Bourhis, conseillère en agence de rencontres. "Cela fait quatre ans maintenant et aujourd’hui nous sommes libres, nous faisons plein de choses ensemble", se félicite Martine.

Loin d’être désuètes, les agences matrimoniales se réinventent. Sylvie Bourhis reçoit les personnes intéressées dans l’intimité de son camping-car, à l’abri des regards, afin d’avoir plus d’intimité. "Je vais poser des questions aux adhérents sur leur vie de famille, leur enfance ou encore leurs parents afin de comprendre leur sensibilité", indique Sylvie Bourhis, responsable de l'agence Unicis, Finistère et Côtes-d'Armor. Le coût forfaitaire proposé par son agence de rencontres ? Entre 1200 et 2200 euros, selon la formule. L’amour n’a pas de prix.