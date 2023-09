VIDÉO - "On a tout perdu" : le choc et la colère des habitants de l'immeuble fissuré à Martigues

Ces derniers n'étant plus habitables, les résidents ont été relogés chez des proches et à l'hôtel. Partis à toute vitesse, tous ont été contraints de laisser toutes leurs affaires sur place : "On a tout perdu. Du jour au lendemain on se retrouve nus dehors", déplore Noëlle. "Heureusement qu'il y a la générosité des gens. Grâce à eux, on a pu avoir un minimum d'affaires pour les enfants", ajoute-t-elle.