VIDÉO - Normandie : le mystère des ballots de cocaïne sur les plages inquiète les riverains

À Saint-Jouin-Bruneval, village de 1800 habitants, les discussions s'animent ce jeudi. "Plus rien ne nous surprend. Suivant les vents, ça se promène", réagit un pêcheur au micro de TF1. "C'est dangereux. Il ne faudrait pas que des enfants tombent dessus, les ramasse", s'inquiète quant à lui un automobiliste. "On ne sait pas d'où ça vient, on se pose des questions. On se demande jusqu'où ça va aller, tout ça", poursuit de son côté une riveraine. Gérard Jaunet, qui tient la boulangerie "le fournil des falaises", se soucie des conséquences sur le tourisme : "On trouve qu'ici, ce n'est pas normal. Dans une ville comme Saint-Jouin-Bruneval, ça ne devrait pas arriver. Ça ne fait pas de la bonne pub, non plus. Mais ça n'empêchera pas les gens de venir quand même, pour l'instant. Pour l'instant".