VIDÉO - Noyades en série : pourquoi se baigner en Bretagne peut être dangereux

Mais d'autres sont également répandus. En témoigne l'exemple du second drame survenu dimanche, cette fois sur la plage de La Palue, au sud de la presqu'ile de Crozon, interdite à la baignade à cause des courants dangereux. En cause ? Les baïnes, un autre piège à éviter quand on part se baigner en Bretagne, bien que ces dernières soient souvent assimilées à tort exclusivement aux plages du sud-ouest. Il s'agit de bassines qui se creusent dans le sable et aspirent les nageurs vers le large.

"Quand la grande quantité d'eau de cette bassine se vide, ça crée un courant qui va de la côte vers le large, il est tellement violent que si on est pris dedans, c'est impossible de revenir à la nage vers la côte", détaille un second sauveteur auprès de TF1. Une fois pris dedans, il est donc recommandé de se laisser porter pour être progressivement ramené par le courant vers la côte.