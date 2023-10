VIDÉO - "On est bouleversés" : vive émotion aux obsèques de Dominique Bernard à Arras

À l'arrivée du cercueil, les regards s'assombrissent. "Nous ne comprenons pas. La mort de Dominique nous semble ce qu'elle est, une injustice", lance l'évêque d'Arras, Mgr Olivier Leborgne. Quand son épouse prend la parole, c'est comme si le professeur de français était à nouveau là. Elle évoque son amour des lettres, du baroque, de l'Italie, un homme sensible, discret : "Il aimait les étangs, les rivières et les fleurs, les forêts. Il aimait la lumière rasante du soir." Un professeur animé par l'envie de transmettre. Une amie et collègue, Aurélie, prononce elle aussi un discours : "Te voilà élevé au rang des martyrs, toi, l'homme discret, je n'oublierai jamais ta silhouette sur le perron du lycée Gambetta".

Une cérémonie sobre en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron, accompagnés de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation. Et à l'extérieur, des centaines d'anonymes. "C'était très prenant. Un très bel hommage. On est bouleversés", réagit une dame. "On comprend la tristesse que subit la famille. Et c'est pour ça qu'on est venu ce matin ici", ajoute un jeune homme. Dominique Bernard sera fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume.