VIDÉO - Ascenseurs : le nouveau fléau des vols de cartes SIM utilisées pour les appels d'urgence

Concrètement, les voleurs n'hésitent pas à tout arracher et démonter pour accéder aux boîtiers dissimulés dans le local technique de l’ascenseur, dans lequel sont souvent dissimulées les fameuses cartes. C'est ce qu'il s'est passé dans l'immeuble de Rouen, en Seine-Maritime, où se rend notre équipe dans le reportage en tête de cet article : l'ascenseur a été mis en arrêt pendant seize jours à cause du vol de la carte SIM de l’appareil. Sans elle, il ne peut plus être utilisé car elle permet notamment d'effectuer des appels d’urgence en cas d’accident. À la clé, une longue galère. "Si un sac était trop lourd, on s'aidait un peu mutuellement", raconte Mireille, une habitante.

"On reste enfermés, c'est comme ça, on attend", se désole de son côté une habitante d'un autre immeuble à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, où la carte SIM de l’ascenseur a été volée deux fois en seulement quinze jours.