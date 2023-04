VIDÉO - Père contre fils : suspense au championnat de France du lavage de vitres

Franck Lauret est un poids lourd du lavage de vitres, avec treize titres mondiaux. Sur les images du 13H de TF1 ci-dessus, le champion nettoie trois vitres en à peine plus de dix secondes, et ceci n’est qu’un échauffement. De quoi faire rêver les adeptes du ménage vite fait bien fait.

Lors des championnats de France de vitesse de lavage de vitres, organisés à Paris mercredi 5 avril, Franck affronte pour la première fois son fils. Bon joueur, il lui a prodigué quelques astuces. "Je suis champion du monde et c'est mon fils. Je suis obligé de lui donner des conseils", nous explique le père. Dans cette discipline, pour être le meilleur, il faut de la rapidité et de la dextérité. Et les concurrents n’ont pas droit à l’erreur. "Il y a trois critères : le non-mouillé, la vitesse, et les traces", détaille Jean-Pierre Siry, l'un des juges.