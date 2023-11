VIDÉO - Plages, forêts, parcs... Ces lieux où l'on ne pourra bientôt plus du tout fumer

Le gouvernement a présenté ce mardi 28 novembre son nouveau plan de lutte contre le tabac. Parmi les principales mesures, la hausse du prix du paquet de cigarettes, qui devrait atteindre les 13 euros d'ici à 2027. Les "espaces sans tabac" vont également être élargis, par exemple aux abords des écoles ou des parcs, comme vous l'explique le JT de TF1.

Aux abords de l'école du 3ᵉ arrondissement de Lyon que montre notre reportage ci-dessus, pas l'ombre d'une cigarette. Dans la capitale des Gaules, les environs des écoles et des crèches sont des zones sans tabac depuis un an. "Les enfants ont besoin de voir moins d'adultes fumer. Avoir un monde, demain, où les gens fumeront moins", commente une mère de famille. "C'est une très bonne idée pour préserver l'environnement immédiat des enfants", abonde un autre.

Ce mardi 28 novembre, le gouvernement a dévoilé son nouveau plan de lutte contre le tabagisme. Parmi les mesures principales : le prix plancher d'un paquet de cigarettes sera porté progressivement à 13 euros d'ici au début 2027, avec une première étape à 12 euros en 2025. Mais également l'élargissement des zones sans tabac.

Forêts, plages, parcs...

Matérialisés par des panneaux, ces espaces vont être généralisés à toutes les plages, parcs publics, forêts et près de certains lieux publics, comme les établissements scolaires. À Saint-Étienne, le choix de rendre les squares non-fumeurs a été acté en septembre par le conseil municipal. "On pourra verbaliser, mais l'idée est surtout de faire comprendre, en particulier aux plus jeunes, que fumer n'est pas un geste normal", explique Patrick Michaud, adjoint à la ville en charge de la santé.

À Lyon, comme à Saint-Étienne, aucune verbalisation n'est prévue, les élus misant sur la pédagogie. Une décision remise en cause par certains parents. "Les enfants vont reproduire ce que font leurs parents, donc si les parents fument, ils les verront fumer, même ailleurs qu'à l'école", estime un père.

Avec ce nouveau plan tabac, le gouvernement a évoqué la possibilité d'amendes, d'un montant encore à fixer. Une dizaine de jardins d'enfants sont d'ores et déjà estampillés zones sans tabac à Saint-Étienne, et ils seront 135 d'ici à quelques mois.

Actuellement, fumer dans un véhicule en présence d'un mineur est passible d'une amende de 750 euros, et fumer dans un espace interdit 450 euros.