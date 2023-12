VIDÉO - Plus beaux "pulls moches" de Noël : la mode a encore frappé !

Ce vendredi 15 décembre, c’est la journée internationale du pull moche de Noël. Une tradition loufoque devenue un énorme business au détour du XXIe siècle. Une équipe de TF1 est allée à la rencontre de salariés se prêtant au jeu.

C’est une blague que certains ont fini par prendre très au sérieux. Au point que le troisième vendredi de décembre, ce vendredi 15 cette année, est devenu la journée internationale du pull moche de Noël. "Le challenge, c’est de se dire ‘c’est moi qui ai le plus moche’, c’est le côté fun et sympathique de cette tradition", synthétise dans le reportage de TF1 ci-dessus l’employé d’un magasin de Villers-Lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ici, tout le monde participe, créant dans les rayons un spectacle de grosses mailles, de pompons et de motifs de mauvais goût.

"On tente la surenchère d’une année sur l’autre, de plus en plus kitsch", rigole une infirmière dans une maison de santé, en regardant les lumières clignoter sur le pull d’un de ses collègues. "Mes patients, ils ont toujours le sourire quand ils me voient avec un pull de Noël, quel qu’il soit", assure une autre, en exhibant l’énorme pingouin marron et rouge noyé dans les rayures criardes de son chandail. Ici, même le chien y a droit, signe que les marques se sont déjà adaptées au phénomène.

Captures d'écran TF1

Cantonnée aux États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle, la tradition s’est étendue au début des années 2.000, quand des célébrités ont cédé à cette mode burlesque, puisque les entreprises se sont mises à organiser des ugly Christmas sweater parties (fêtes du pull moche de Noël). Internet s’est enfin chargé d’en faire une tendance globale, en même temps qu’un concours informel. Et depuis 2016, se tient à Albi (Tarn) le championnat du monde de pull moche, où se pressent quelque 150 participants par an, venus de la planète entière pour en découdre.

Un pull de Noël coûte, en moyenne, entre 10 et 50 euros. Mais comme souvent, cette anti-mode a fini par attirer de prestigieuses enseignes, telles Givenchy, Dolce & Gabbana ou Loewe, qui a commercialisé l’hiver dernier un pull moche d’une valeur de 1.500 euros. Ce n’est même pas le plus cher : le créateur londonien Aidan Liban en a vendu un 35.200 euros, constitué́ de soie, de fils d'or 24 carats, de 150 diamants et de 2.000 cristaux Swarovski. Et non, ce n’est pas une blague.