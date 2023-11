VIDÉO - Plus de 10.000 panneaux retournés en France : quel est l'envers de ces actions ?

Des milliers de panneaux d'entrée et de sortie de communes ont été retournés et fixés à l'envers partout en France. Une opération non-violente, mais illégale des agriculteurs pour dénoncer une politique agricole qui "marche sur la tête". Le 20H de TF1 a mené l'enquête sur ces actions.

D'une ville à l'autre, un geste devient quotidien : pencher la tête pour lire les panneaux. Quelle est l'ampleur du phénomène ? Il est désormais national. Pour se faire entendre, les agriculteurs sont à pied d'œuvre, comme ces deux professionnels de Haute-Vienne qui s'activent autour du panneau de la commune de Panazol. "On tourne les panneaux des entrées et de sorties de communes pour faire voir qu'on marche sur la tête", résume l'un d'eux.

Leur objectif est de sensibiliser les Français aux conditions de travail des agriculteurs. Une démarche que le maire de Panazol approuve. "On a une déconnexion entre Paris et les secteurs plutôt ruraux, où on a tout un tas de normes, explique Fabien Doucet. On n'a plus que deux agriculteurs sur notre commune, ce qui est très peu par rapport à il y a 20 ou 30 ans".

Sur la carte de France ci-dessous, à retrouver dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, on voit les premiers départements concernés par ces actions. En tout, selon les syndicats agricoles, des panneaux ont été retournés dans plus de 10.000 communes.

TF1

Que veulent les agriculteurs ? Sur les réseaux sociaux, ils dénoncent "une hausse insupportable des charges", "toujours plus de normes à respecter", ou encore "une concurrence déloyale des autres pays européens". Des contraintes qu'ils ne supportent plus, comme cet éleveur bovin interrogé dans notre reportage : "On importe 50% des denrées agricoles qui sont consommées en France, et nous, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on vienne encore nous freiner un peu plus dans nos productions".

Quelle est la réponse du gouvernement ? Au-delà d'un soutien de principe, aucune mesure concrète n'a été prise pour le moment. Ce que déplore le principal syndicat agricole. "Qu'on accompagne les agriculteurs sur des projets plutôt que de leur mettre des taxes, des charges qui vont gréver la compétitivité de nos entreprises", lance face à notre caméra Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA. Une réunion de concertation est prévue ce mercredi soir au ministère de l'Agriculture.