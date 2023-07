VIDÉO - Plus de 400 magasins saccagés à Marseille : ces commerçants qui ont tout perdu

Dans un autre quartier, nous rencontrons un opticien qui va, lui aussi, rester fermé pendant plusieurs jours. Il souhaite garder l'anonymat par crainte de représailles. Dans la nuit de vendredi à samedi, 70% de son stock a été volé. "On va refaire le stock avec des paiements échelonnés sur trois à six mois, ou plus. Après, j'ai demandé d'autres aides, () parce qu'en termes de mobilier, il va falloir refaire aussi beaucoup de choses...", explique-t-il. Au total, la ville de Marseille va débloquer une aide de deux millions d'euros pour les 400 commerces touchés ce week-end.