Spectaculaire effondrement d'un pont dans le Gard : "Que le conducteur du camion s'en soit sorti, c'est un miracle"

L'une des arches d'un pont de pierre s'est écroulée lundi au passage d'un camion sur la commune de Chamborigaud (Gard). Il a entraîné son chauffeur dans sa chute. Blessé, le conducteur peut remercier son volant placé à droite.

L'une des arches d'un pont de pierre s'est écroulée lundi au passage d'un camion sur la commune de Chamborigaud (Gard), entraînant dans sa chute le véhicule, dont le chauffeur a été blessé. Ce dernier a été sorti de la cabine et hélitreuillé par les pompiers, mais il est hors de danger. Il est sauvé parce que son volant s'est trouvé à droite. "C'est impressionnant", déclare une habitante sous le choc, sollicitée par TF1. "Que le monsieur s'en soit sorti, c'est un miracle", dit-elle dans le sujet en tête de cet article.

Le pont, qui enjambe la rivière Luech sur la D906 au nord de ce village des Cévennes, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d'Alès, a cédé ce lundi vers 16h30 au passage du camion, de type "balayeuse", ont indiqué dans un communiqué les pompiers du Gard. "Une arche du pont s'est effondrée, ayant entraîné un camion dans sa chute. Circulation impossible", a confirmé sur son site internet la mairie de cette commune d'environ 800 habitants proche du mont Lozère.

"Le conducteur du véhicule, un homme d'environ 40 ans, conscient", a été pris en charge par les secours et évacué par hélicoptère, selon les pompiers, qui ont engagé une quarantaine d'hommes et 20 véhicules. Le réservoir du camion n'a pas été percé dans l'accident et il n'y a pas de risque de pollution, selon les gendarmes.

Les habitants contraints à des détours

Aucune faille n’est constatée lors d'un contrôle en juin 2022. Une habitante qui habite depuis toujours sur les pieds du pont avait signalé il y a quelques mois une anomalie à un conseiller municipal. "J'avais vu une fêlure, je l'avais signalée. La première arche était complètement décollée, on voyait le rocher", affirme-t-elle dans le sujet en tête de cet article.

À Chamborigaud, une déviation a été mise en place. L'axe routier est coupé à la circulation et des déviations ont été mises en place, selon la mairie, qui conseille de passer par l'axe Landeol-route de Bessèges. Reste que les habitants s'inquiètent des détours qu'ils vont devoir faire au quotidien. Pour les transports scolaires, cela s'annonce comme un casse-tête. "On a mis en place des petits bus qui vont faire un trajet qui va allonger une demi-heure le matin, une demi-heure le soir", dit Émile Corbier, maire de Chamborigaud, à TF1 dans la vidéo ci-dessus. "On est en train de combler dans l'urgence", dit-il. Depuis 2021, c'est le troisième pont qui s'effondre à Chamborigaud.