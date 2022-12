Prix du gaz : le cauchemar des habitants d'une résidence de Toulouse

Dès qu’elle se lève, Christine Comera enfile sa veste, son écharpe et prend vite son café pour se réchauffer. La température de son appartement ne dépasse pas les 15 degrés en ce début décembre. "Je suis tout le temps enrhumée, j’ai des crises d’éternuements… C’est un peu inquiétant pour l’avenir parce que là, il va faire encore plus froid", appréhende-t-elle. Dans cette résidence toulousaine, les chauffages n’ont pas été rallumés. "On peut l’ouvrir, on peut l’éteindre. C’est toujours froid", montre-t-elle, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.