VIDÉO - Prothèses auditives : face aux fraudes massives, l'Assurance maladie muscle les contrôles

Dans le reportage de TF1 en tête de cet article, deux ordonnances suscitent le doute. En bas de l'écran, on peut voir une signature identique pour deux médecins. "On a deux ordonnances du même centre de santé, avec des prescripteurs différents, et celui-là par exemple, il n'exerce pas dans cet établissement", explique une membre de ce service anti-fraude en parcourant attentivement les deux documents.

Ajouter au dossier de remboursement une fausse ordonnance, c'est ce qui est arrivé à Michelle, interrogée par notre équipe. Elle pensait avoir pris rendez-vous chez un ORL. "Je me suis rendue compte que c'était une boutique, j'étais donc un peu étonnée, et on m'a dit 'si, on fait les prothèses avec l'ordonnance'", se souvient-elle. Elle s'apercevra plus tard que l'ordonnance provient d'un médecin de Valencienne qu'elle n'a jamais vu. Michelle a finalement rendu ses appareils et prévenu l'Assurance Maladie.