VIDÉO - "Je n'ai jamais connu ça" : la désolation des habitants de Cerbère après l'incendie

Ce lundi, la vie reprend doucement son cours à Cerbère. Mais les habitants sont extrêmement inquiets. Jamais un incendie d'une telle ampleur ne s'était déclaré aussi tôt dans la saison. Pour Philippe, un autre habitant sollicité par TF1, c'est la même sidération doublée de désolation : "On en a tous les ans des feux, on a peur pour la pinède et là, elle est en partie" en flammes, dit-il, consterné par le nouveau panorama. Et pour les voyageurs qui avaient prévu de prendre le train, il a fallu revoir le programme. Cernée par les flammes, Béatrice, une employée évacuée, n'a pas pu travailler dimanche. Elle se dit ce lundi "un peu stressée et fatiguée de tout ça", avoue-t-elle à TF1, sous le choc.