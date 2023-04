VIDÉO - Restrictions d'eau : "On n'ouvrira pas notre piscine cette année"

Depuis leur terrasse, ils ont une vue imprenable... sur une bâche en plastique. Les beaux jours arrivent, mais René et son épouse n'utiliseront pas leur piscine cet été. "On a décidé de ne pas ouvrir la piscine tant qu'il y aura des restrictions d'eau. Il faut remettre de l'eau au moins tous les 15 jours, donc c'est quand même une économie qu'on fera", explique ce retraité de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Dans les Pyrénées-Orientales, il est interdit de remplir sa piscine à cause de la sécheresse. Difficile alors de l'entretenir. René a donc choisi de se simplifier la vie. "On se salit, il y a des algues, du calcaire, tout ça... Si j'ai besoin de me baigner, je vais à la plage, c'est très bien", sourit-il.

Avec la chaleur, l'eau risque de s'évaporer, et les plongeons en plein été pourraient faire baisser le niveau des piscines. Mais même un léger remplissage pour la remettre à niveau est totalement interdit dans le département. Francis, autre propriétaire de piscine qui témoigne dans le reportage de TF1 en tête de cet article, a donc fixé de nouvelles règles pour sa famille : "La consigne sera de ne plus sauter dans la piscine pour éviter les projections d'eau à l'extérieur".