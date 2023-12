VIDÉO - Quand la route rend fou : les images hallucinantes de violences entre automobilistes

Les actes de violence au volant sont en forte augmentation. Une étude révèle même que 20% des conducteurs se disent prêts à sortir de leur véhicule pour s'expliquer. La route rend-elle vous ? TF1 vous montre des scènes hallucinantes et se penche sur la question.

Cyclistes percutés volontairement, menaces, bagarres en plein milieu de la chaussée… Ces scènes hallucinantes, mises en ligne sur les réseaux sociaux, où l’on voit par exemple, comme le montre la vidéo de TF1 ci-dessus, un conducteur en gazer un autre depuis son siège après une queue de poisson, se multiplient. Témoignages d’une violence qui n’en finit plus d’augmenter, ces dernières années, entre usagers de la route. Les statistiques sont édifiantes : aujourd’hui, 68 % des automobilistes admettent insulter d'autres conducteurs et 89% affirment avoir déjà eu peur du comportement agressif des autres usagers.

Un chauffeur, dont le bus a été attaqué à coups de barre de fer, présente de multiples blessures aux mains, qui lui ont valu 10 jours d'arrêt de travail. "On voit (dans la vidéo) la puissance des éclats de verre, qui ont volé partout. Je me suis dit 'pourvu que l'idée ne lui vienne pas de faire le tour au niveau de la porte, de casser la vitre, d’entrer et de m'attraper'. Parce que s’il m’attrape, je suis mort. J’avais enclenché une vitesse au cas où, pour m’échapper… S’il était entré, c’est sûr qu’on n’en parlerait pas aujourd’hui", témoigne-t-il, sous couvert d’anonymat, auprès de TF1.

Si les cas cités plus hauts sont extrêmes, les automobilistes que nous avons interrogés, ce mercredi matin à Bordeaux, nous ont confirmé être plus tendus derrière leur volant. "Je suis livreur, donc oui, j'insulte", assume l'un d'entre eux. "Je m’énerve vite et je me surprends parfois, parce que je suis plutôt calme et patiente dans la vie", indique pour sa part une conductrice. Un automobiliste, lui, craint les réactions éventuelles d'autres conducteurs : "Il y a des gens dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont capables de faire. Et s'ils sortent de leur voiture avec un couteau ou un truc comme ça…" Les vélos ne font pas exception. "Ça m'est déjà arrivé, de me faire cracher sur le camion par des cyclistes", raconte un autre chauffeur-livreur.

Pourquoi nous permettons-nous d'être plus agressifs au volant, au point d’en venir aux mains ? "N’importe qui peut être sujet à des accès de colère. Ce sont des gens qui peuvent être parfaitement responsables, sereins, maîtres d’eux-mêmes, quand ils sont au boulot ou chez eux, et qui en prenant le volant deviennent complètement hors de contrôle", répondait à TF1 début novembre le président de la ligue contre la violence routière, Jean-Yves Lamant, selon lequel cette violence endémique serait liée à la multiplication des modes de transport. L'espace réservé aux voitures diminuant, une bataille de l'espace routier amplifie à présent l'agressivité de certains conducteurs.