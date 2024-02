Personne n'y échappe : mais que révèlent nos lapsus ?

Ils peuvent s'avérer très gênants, notamment pour nos responsables politiques. Que révèlent-ils de nos pensées ? Voici vos réponses... et celles d'une spécialiste.

"J'étais avec un monsieur qui s'appelait Jean et quand je me suis réveillée je l'ai appelé Patrick. Donc, ça a été la fin de l'histoire", sourit une passante. Malheureusement, cela nous arrive très souvent. Parler de travers, dire un mot à la place de l'autre. Nous, Français, faisons un lapsus tous les 600 à 900 mots. Rassurez-vous, tout le monde en fait, même en public, y compris le président de la République et le Premier ministre.

Alors, sont-ils toujours révélateurs ? Ces lapsus ont-ils une signification selon vous ? "Ça révèle beaucoup de choses sur la personnalité, sur la psychologie ou sur ce qu'on pense" ; "Je ne trouve pas ça très judicieux ; on fait un lapsus, on se trompe de mots", affirment quelques-uns.

Difficile de trancher : la réponse se trouve dans le domaine de la psychologie. "C'est une manifestation de l'inconscient, c'est un désir caché et inavoué qui surgit d'un coup. C'est pour ça qu'il y a l'effet de surprise, qu'on est honteux, ou qu'il y a de la gêne", explique Sonia Desgre, experte psychologue. Il est donc indispensable de bien réfléchir avant de parler pour ne pas révéler le fond de votre pensée.