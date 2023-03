Raffineries bloquées : de plus en plus de stations-service à sec, le sud-est très touché

Dans le sud-est, la situation devient préoccupante. À cause du blocage des raffineries et dépôts de la région, les stations ferment les unes après les autres. Dans les Bouches-du-Rhône, 50% des stations manquent d'au moins un carburant et 37% sont à sec. Le département voisin du Vaucluse a décidé lundi de limiter les ventes de carburants dans ses stations, jusqu'à jeudi inclus, afin d'éviter des phénomènes "d'achats préventifs préjudiciables au bon fonctionnement" de ces stations, selon les mots de la préfecture.

À l'échelle du pays, la situation est moins compliquée, car les pénuries ne concernent que 8% des stations. La France compte 200 dépôts pétroliers, et les pétroliers ont anticipé pour éviter la pénurie géante d'octobre dernier, causée par un conflit sur les salaires chez TotalEnergies et Esso. Ce qui fait dire à Francis Pousse, président de Mobilians, qu'au niveau national, la situation n'est "pas dramatique" et que le phénomène est "essentiellement concentré dans la région Paca".



À Paris ce lundi matin, pas de file d'attente interminable, mais quelques conducteurs préfèrent prendre les devants. "Je fais mon plein avant parce que je pense qu'il y aura une pénurie cette fois-ci", anticipe un automobiliste parisien.