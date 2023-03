EN IMAGES - Réforme des retraites : des manifestants moins nombreux mais déterminés

Partout dans le pays, les manifestants étaient moins nombreux, les cortèges plus clairsemés. À Lyon (Rhône), ils étaient 22.000 le jeudi 23 mars et 12.500 ce 28 mars, selon la police, mais déterminés à tenir coûte que coûte. La banderole de tête est ciblée contre la réforme des retraites. Certains sont là pour ça, mais pas que. Il y a aussi des assistants sociaux qui luttent contre l’inflation, le 49.3 … À Paris, les chiffres baissent également, 119.000 le jeudi 23 mars, 93.000 aujourd'hui, selon la préfecture de police. Mais on croise davantage de jeunes qu'avant.