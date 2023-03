VIDÉO - "Ça va durer" : jusqu'à quand les grévistes sont-ils prêts à tenir ?

D'autres gardent espoir de faire reculer le gouvernement et ne se contentent plus de bloquer. Comme au Havre, où des manifestants ont décidé de dormir sur place, car ici, ils sont prêts à tenir autant qu'il faudra. "Il faut la grève générale et reconductible parce qu'historiquement, on sait qu'il n'y a que ça qui marche", lance Adrien Cornet, délégué CGT, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Même détermination à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville, en Normandie, où 35 grévistes sur les 1 650 salariés du site campent jour et nuit à l'entrée de l'usine. Ils veulent empêcher une éventuelle réquisition qui pourrait intervenir n'importe quand. Résultat, des roulements s'organisent. "Ça va durer, donc il faut peut-être qu'il y en ait qui rentrent pour pouvoir se relayer dans la journée. Du coup, j'ai des collègues qui sont partis pour pouvoir se reposer. Et à 19h, je serais relevé par mes collègues", avance Romuald Masson, délégué CGT.

Pendant ce temps, à Marseille, un piquet de grève a été installé à l'entrée du grand port maritime. Ils étaient une trentaine de manifestants, ce jeudi après-midi, mais depuis trois jours, ils sont 730 grévistes parmi les 1 040 agents portuaires. Ici également, la fermeté semble sans faille. "Aujourd'hui, on a un gouvernement qui s'entête et qui est lui-même jusqu'au-boutiste, donc on n'a aucune raison de lâcher", affirme de son côté Pascal Galéoté, délégué CGT.