VIDÉO - Réforme des retraites : vos réactions après le 49.3, entre amertume et défaitisme

Résignés ou pragmatiques, d'autres ne semblent pas étonnés non plus au lendemain de l'utilisation du 49.3 sur la réforme des retraites. "Après, les gens, ils ont voté pour lui donc, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue", analyse un habitant. "Quand personne ne s'écoute, quand on ne s'entend pas, parfois, il faut prendre des décisions", ajoute un autre.