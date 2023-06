VIDÉO - Rhône : ils refont leur photo de classe... 60 ans après !

Imaginez-vous faire un bond en arrière de près de 60 ans. Ce voyage dans le temps, trente-quatre anciens camarades de l'école primaire de Corbas (Rhône) tenaient à le faire. Leur pari ? Recomposer leur photo de classe de 1966. À l'heure des retrouvailles, il faut admettre que les visages ont changé. Du coup, il faut un peu de temps pour remettre un nom sur chacun. "Tu ne me reconnais pas ?", interroge l'un d'eux, cheveux blancs et embonpoint à l'appui. "Non", lui répond son ancienne copine de classe, visiblement déçue de ne pas avoir trouvé la réponse. "Il y en a qui ont bien changé, comme moi. J'étais tout petit, tout mignon, maintenant, ça a bien changé", reconnaît un autre, un brin fataliste, dans la vidéo du reportage de TF1 ci-dessus.