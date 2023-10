REPORTAGE - Recueillement et alerte à la bombe : un lundi éprouvant au collège-lycée d'Arras

Revenir malgré tout, reprendre le chemin de l'école ce lundi matin, mais avec une rose à la main. Timéo, témoin direct de l'attaque perpétrée vendredi au collège-lycée Gambetta d'Arras, est encore terrifié. Sa mère l'a accompagné devant l'établissement scolaire ce lundi matin. "Il a peur, il ne veut pas retourner à l'école, mais bon, je pense qu'il faut l'accompagner, et ça va se passer, témoigne-t-elle. C'est compliqué. Je suis toujours en colère, démunie. On ne sait pas comment aider nos enfants, on les met à l'école, on a peur..."

De la peur et beaucoup d'appréhension au moment de retrouver les amis, les enseignants. Même s'il n'y aura pas cours de la journée au lycée Gambetta, beaucoup d'élèves sont venus pour être ensemble. "On ne sait pas trop comment ça va se passer, dans quel état on va retrouver les gens, les amis, les profs...", confie une élève face à notre caméra. Je ne saurais pas comment décrire, mais c'est spécial. On a toujours un petit stress", dit une autre, elle aussi une rose à la main.