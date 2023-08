Rouen : ces nouveaux marquages au sol ravissent les piétons, mais déroutent les automobilistes

Depuis un an, les passages piétons d’une rue très fréquentée de Rouen sont remplacés par des formes colorées. Les piétons peuvent traverser quand bon leur semble sur près de 750 mètres. Si certains ont eu du mal à s’y faire, désormais semble régner un sentiment de sécurité. "Je me suis dit ‘les gens ne vont pas comprendre’, mais si en fait, et on peut passer un petit peu facilement. Je trouve que c’est fluide”, estime une femme interrogée par TF1. “On pense toujours que s’il n’y a plus de feux, c’est le bordel, Eh bien, pas du tout ! Là, on peut passer où on veut et c’est autorisé”, se réjouit un piéton.