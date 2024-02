VIDÉO - "On dort avec les vaches" : ces bénévoles chouchoutent les stars du Salon de l'agriculture

Des étudiants et des apprentis s'affairent pour que tout soit en ordre à l'ouverture des portes du Salon de l'Agriculture. Le 13H de TF1 est allé à leur rencontre.

Pierre prend son rôle très au sérieux. Il doit escorter, au milieu de la foule, les plus grandes stars du Salon de l'agriculture, les vaches... tant qu'il lui reste de la voix. Des étudiants comme lui, des bénévoles et des retraités... Vous ne les voyez pas au milieu de la foule, mais ils sont très nombreux à assurer dans l'ombre le bon déroulement de l'événement.

Ouvriers de l'ombre

Lionel est vétérinaire. Il a quitté son cabinet cette semaine pour venir s'occuper des animaux. Pour l'assister, des étudiantes bénévoles sont là 24 heures sur 24 : "Du coup, on dort ici, on dort avec les vaches. Ça nous berce la nuit, c'est sympa". Et quand elles commencent leur garde à six heures, Sarah, elle, est déjà en train de préparer ses vaches. Enfin, pas vraiment les siennes : elle vient dépanner des amis agriculteurs qui ne pouvaient pas rester à Paris.

Tôt le matin et jusqu'à tard le soir, les ouvriers de l'ombre s'activent. Hubert est retraité, mais pas question pour lui de rater le Salon. Sa mission : livrer le foin dans les enclos, une fois le public parti. C'est son 28e Salon de l'agriculture. Des retrouvailles annuelles avec les copains qu'il compte bien faire perdurer. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.