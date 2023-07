VIDÉO - Secret défense : cette base militaire de l'Indre est aussi méconnue que stratégique

Vu de l'extérieur, ce sont 13 étranges antennes, perdues dans la campagne berrichonne. En réalité, il s'agit de l'un des sites les plus protégés de France. Aussi méconnue que stratégique, cette base militaire, située à Rosnay, dans l'Indre, filmée dans le reportage de TF1 ci-dessus, date de la guerre froide. Elle a été créée par le Général de Gaulle en 1969, en même temps que son programme de sous-marin nucléaire.

Comme on peut le voir, se trouve en son sein un pilote central qui mesure 357 mètres de haut, la plus haute construction humaine de France devant la Tour Eiffel. Autour, 12 périphériques de 300 mètres. Le but : émettre des ondes vers les sous-marins, sept jours sur sept, 24 heures sur 24.