VIDÉO - Sécurité routière : un passage piéton inédit en France testé dans l'Eure

Les riverains interrogés par une équipe de TF1 approuvent tous sans exception l’initiative de la mairie. "Avant, on traversait et les voitures ne s’arrêtaient jamais", explique, dans la vidéo en tête de cet article, un riverain. "Déjà, ça améliore la visibilité, et c’est plus sécurisant pour tout le monde", souligne une autre habitante. "Vous avez un système qui est fonctionnel de jour et de nuit et qui se déclenche uniquement si besoin. Lorsqu’il n’y a pas de piéton, le système est muet", explique Daniel Bemer, président de la société Cryzal, qui a conçu le dispositif.

Du côté des automobilistes, le bilan, en revanche, est plutôt mitigé. "Généralement, les véhicules freinent lorsqu’il y a du monde. Mais ils ne freinent pas quand il y a juste une personne. Qu’il y ait de la lumière ou pas, ça ne changera pas grand-chose", estime une conductrice. La mairie a investi 7000 euros pour mettre en place ce nouveau passage piéton. "On prévoit de l’installer à d’autres endroits de la ville dont on sait qu’il y a eu pas mal d’accidents, parce que la visibilité y est quasi nulle", explique, au micro de TF1, Léopold Dussart, premier adjoint (DVD) à la ville des Andelys, en charge du développement urbain et de la sécurité.