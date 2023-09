VIDÉO - "Ça fait cinq mois que je cherche" : entre arnaques et pénurie, la galère du logement étudiant

Visite groupée pour Olivia, 21 ans, et son père Emmanuel. La jeune femme intègre une école de communication dans une semaine, et elle n'a toujours pas de logement à Lyon. Père et fille ont fait quatre heures de route depuis le Var pour cette visite, leur deuxième seulement en cinq semaines de recherche. Olivia sait déjà qu'elle postulera : "Il me plaît parce qu'il est disponible", déclare l'étudiante avec un sourire narquois. "À cette période de l'année, on ne peut plus se permettre de refuser un appartement, même quand il ne nous plaît pas forcément", se désole-t-elle.