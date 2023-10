VIDÉO - "J'essaye de grandir en même temps que lui" : à 15, 16 ou 17 ans, elles sont déjà mamans

"Je suis sortie de la maternité et pendant les dix jours où on a été à la maison, c'est ma mère qui prenait ma place, qui faisait tout, moi, je dormais", raconte Clara, qui a donné naissance à Liam, après être tombée enceinte à 16 ans, tout en prenant la pilule. Un accident qu'elle a découvert trop tard pour avorter. "Je ne me rendais pas compte qu'un bébé, c'était compliqué, la nuit, le jour, les biberons parce que ce n'est pas moi qui m'en occupais vraiment en fait", poursuit celle qui, du fait d'un climat familial violent, a été placée par un juge des enfants dans un centre maternel. Elle est logée pour cent euros par mois, comme la vingtaine d'autres jeunes qui y sont accueillis, dont Laura.

Cette dernière, âgée de 15 ans, a découvert qu'elle était enceinte à huit mois de grossesse suite à un déni de grossesse. "J'ai très mal réagi, j'ai eu l'impression de reproduire ce que ma mère a fait", confie-t-elle, en précisant que cette dernière est elle aussi "tombée enceinte à 15 ans" et que sa "grande sœur a été placée dès la naissance". L'adolescente devra quitter le centre aux trois ans de son fils, lorsqu'elle aura à peine 19 ans et devra être en capacité de s'en occuper seule. "Moralement ca pèse, il y a des moments où je craque je me dis 'je suis une mauvaise maman' mais après, je remonte et j'essaye de grandir en même temps que lui", explique-t-elle. Et d'ajouter : "il est arrivé dans ma vie et ça a été mon rayon de soleil, avant je voulais en finir, je n'y arrivais plus, je n'ai plus d'idées noires dans ma tête".