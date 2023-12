REPORTAGE - "On dort avec les rats" : ils vivent dans des caves d'immeubles à Clichy-sous-Bois

Ils ont trouvé refuge dans l'une des villes les plus pauvres de France. À Clichy-sous-Bois, une quinzaine de sans-abris squattent les caves insalubres de la cité du Chêne Pointu, et même ceux qui ont un emploi ne parviennent pas à échapper à cette vie de misère et de débrouille. Une équipe de "Sept à Huit" est allée à leur rencontre.

C'est un quartier qui a servi de décor au film Les Misérables, du réalisateur Ladj Ly, Prix du Jury du festival de Cannes en 2019. Celui du Chêne Pointu, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Les habitants de cette copropriété de 1520 logements, connue pour ses énormes barres d'immeuble délabrées des années 1960, vivent dans la troisième ville la plus pauvre de France métropolitaine, derrière Grigny (Essonne) et Roubaix (Nord), selon l’Observatoire des inégalités : le taux de pauvreté y est de 42% (soit une personne vivant avec moins de 1100 euros mensuels) contre 10% à Paris, le taux de chômage à 10% (contre 7,2% au niveau national).

Épicentre des révoltes urbaines de l’automne 2005, Clichy-sous-Bois a servi de baromètre aux émeutes qui ont éclaté l'été dernier en France, mais l'embrassement est cette fois resté limité pour cette ville de Seine-Saint-Denis. Sur fond de crise économique, la spirale de la paupérisation est enclenchée dans ce quartier enclavé - 15 km de Paris, mais près d'une heure et demie en transports -, bidonville vertical où prospèrent les marchands de sommeil. Parmi les 5000 à 8000 habitants, on ignore leur nombre, près des deux tiers vivent souvent dans les logements sur-occupés, "source de contagion" (tuberculose en 2011, teigne en 2016-2017), selon une enquête sociale de 2017. Ce quartier, symbole du mal logement, est pourtant devenu un refuge pour une quinzaine de travailleurs, en majorité des sans-papiers. Ils ont trouvé ici un toit et même de quoi gagner quelques euros. En somme, une existence sur le fil.

"On ne vit pas, on survit"

Depuis trois mois, Jule, suivi dans le reportage de "Sept à Huit" à visionner en tête de cet article, vit non pas dans les étages d'un immeuble, mais bien dans les caves. "On dort avec les rats", dit-il. Ce Congolais sans papiers a débarqué en France en 2012 après avoir traversé la Méditerranée. Il raconte à l'équipe de "Sept à Huit" avoir loué, au départ, des chambres à des marchands de sommeil grâce à des petits boulots non déclarés dans le bâtiment, qui se sont arrêtés du jour au lendemain. C'est grâce à son voisin de cave qu'il a eu ce plan dans cette cité emblématique du 93, dont les sous-sols seraient squattés dans près d'une dizaine d'immeubles.

Dans l'immeuble filmé dans le reportage de "Sept à Huit", ils sont cinq à occuper des caves abandonnées par leurs propriétaires. Plus personne ne sait d'ailleurs à qui elles appartiennent. Tous travaillent au noir dans le bâtiment. Parmi eux se trouve Moussa, un Malien de 61 ans, qui vit de petits boulots chez des particuliers. Il serait le seul à occuper une cave avec l'accord de son propriétaire. "C'est vraiment une galère", soupire-t-il. Arrivé en France il y a 22 ans, Moussa affirme s'être fait voler son passeport malien et n'avoir jamais entamé de démarches pour être régularisé. Il gagne à peine de quoi se payer un repas par jour. "On ne vit pas, on survit", témoigne-t-il. Ici, pour chaque geste du quotidien, c'est la débrouille. Depuis qu'il ne trouve plus de travail sur les chantiers. Jule gagne sa vie tant bien que mal en glanant dans les nombreuses décharges sauvages du quartier. Ses trouvailles, il les entrepose dans ce qu'il appelle son dépôt - en l'occurrence, une autre cave du quartier.

À Clichy sous Bois, ça fait partie du paysage, ça ne me choque plus malheureusement Kenza, une habitante

Une existence parallèle à celle des occupants des étages qui ont dû se résigner à cohabiter avec ces squatteurs. Certains habitants se plaignent du bruit et de l'insalubrité. Mais une solidarité s'est aussi mise en place entre habitants du dessus et du dessous, à l'instar de Kenza qui a grandi dans la cité. "À Clichy sous Bois, ça fait partie du paysage, ça ne me choque plus malheureusement", dit-elle, dépitée.

Avec une de ses voisines, cette mère de famille de 32 ans est tombée un jour dans le sous-sol de son immeuble sur des Somaliens, dont une enfant d'à peine six ans. "J'étais au balcon, je fume une petite clope, puis j'entends du bruit, je vois de la lumière et des matelas", raconte-t-elle. "Ils étaient à peu près une dizaine de personnes. En tant que maman, j'ai proposé de l'aide au petit bout de chou et à sa maman de venir à la maison s'ils voulaient se doucher, manger ou dormir à la maison. Et puis elle a gentiment décliné mon invitation." Les Somaliens sont restés presque un mois, puis ont disparu. "Sur Clichy sous Bois, nous avons une grande solidarité. C'est beaucoup de gens immigrés ici, donc ils savent ce que c'est", dit Kenza.

La vraie misère de la cité des "Misérables"

Au Chêne Pointu, les squatters se révèlent acceptés, voire intégrés, dans l'économie de la cité. Sur un parking du quartier se trouve d'ailleurs un vaste garage clandestin. Nordine, surnommé "Nono", 63 ans, est celui qu'on le retrouve toujours en bas des tours lorsqu'un habitant a besoin d'un dépannage. En Algérie, il travaillait sur des navires de pêche où il a pu bricoler des moteurs et apprendre le métier. Depuis son arrivée au Chêne Pointu il y a 16 ans, il s'est constitué une fidèle clientèle. Pendant plus de dix ans, il a trimé comme mécano dans des établissements ayant pignon sur rue, en espérant obtenir ses papiers. Mais à chaque fois, les patrons ont profité de sa vulnérabilité : l'un d'eux "voulait me faire comme un esclave", assure-t-il. "Il ne m'a jamais fait de fiche de paie et dès que j'ai parlé de fiche de paie, il m'a viré direct".

À la suite à un accident (une chute d'un camion qu'il réparait), Nordine boîte. Et sa vie s'effondre. Depuis, plus aucun garage ne veut l'embaucher. Il a dû quitter la chambre qu'il louait à un marchand de sommeil. Ces petits boulots dans le quartier lui rapportent à peine 400 euros par mois en moyenne. Il s'est alors réfugié dans une cave d'immeuble il y a quatre ans. Sa femme et ses quatre enfants vivent, eux, confortablement en Algérie. "Nono" ne les a pas revus depuis son départ il y a 17 ans. Sa plus jeune fille est mariée à un fonctionnaire, mais le père de famille n'a jamais parlé à ses proches de ses conditions de vie misérables. "J'ai honte, ils seraient très tristes", dit-il, peiné.

Comme lui, les autres habitants des sous-sols savent qu'ils sont en sursis. L'opérateur public chargé de la rénovation du quartier compte entamer une procédure d'expulsion pour libérer les caves de ces squatteurs. Depuis 2015, le quartier fait l'objet de la première "Opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) d'intérêt national" : depuis, un à un, l'État rachète leurs appartements (700 environ à ce jour) aux habitants, pour certains relogés en logement social. Une opération dont le budget est estimé à 500 millions d'euros, et qui durera au moins jusqu'en 2030. À terme, toutes les barres seront démolies.