VIDÉO - Halloween : ce camping des Pyrénées-orientales en met plein la vue à ses clients

Les efforts déployés sur le maquillage et les jeux d’acteur font effet. Au point que même les enfants des familles déjà venues les années précédentes fondent encore en larmes, comme Théo, 11 ans, pas plus rassuré que sa petite sœur en débarquant dans le camping depuis Toulouse. "Les pires vacances du monde", sanglote-t-il, blotti dans les bras de sa mère… Avant de finalement se prendre au jeu, comme les autres années. "Comment on fait pour doser ? Quand je vois que les enfants ont peur, je leur tends ma vraie main et je reprends ma voix naturelle. Ils touchent, ils enlèvent mon masque et dès que je vois que ça va mieux, je m’y remets et ils partent en courant", explique Dorian.