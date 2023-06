VIDÉO - Septuagénaire et sa petite-fille agressées à Bordeaux : une voisine qui leur a porté secours témoigne

L'agression, d'une rare violence, a duré quelques secondes. En plein jour, ce lundi à Bordeaux, un homme s'est jeté sur une femme et une fillette, les extirpant du domicile familial et les poussant violemment sur le trottoir, avant d'agripper l'enfant et de finalement prendre la fuite. Témoin de la scène, filmée par la caméra de l'interphone de l'immeuble et diffusée plus tard sur les réseaux sociaux, une voisine s'est empressée de porter secours aux victimes.

"Je suis directement allée vers la dame parce qu'elle était en sang, elle avait beaucoup de sang sur elle. Sa petite fille s'est réfugiée en haut chez elle", explique Julie dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.