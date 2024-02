VIDÉO - SNCF : les abonnés TGV en grève pour lutter contre "des tarifs qui n'arrêtent pas d'augmenter"

Mercredi 7 février, certains voyageurs n'ont pas présenté leurs titres de transport pour protester contre les hausses successives des abonnements Max Actif et Max Actif +. D’autres actions, plus radicales, pourraient avoir lieu à l’avenir. TF1 fait le point sur leurs revendications.

Drôle de grève. Pour les 20.000 abonnés qui prennent le train chaque matin pour aller travailler, la décision de la SNCF d'augmenter les abonnements au service Max Actif (+10%) et Max Actif+ (+5%), qui permet deux ou trois allers-retours par semaine sur la même ligne de TGV, ne passe pas. "C'était 5% l'année dernière, 10% cette année, des abonnements qui n'arrêtent pas d'augmenter. Le service en revanche n'augmente pas, il baisse", s'insurge Nicolas Nivert, abonné TGV Max Actif, dans le reportage en tête de cet article.

Grâce à son abonnement, il effectue trois allers-retours par semaine entre Paris et Tours. "Un abonnement qui me coûtait 331 euros, et qui aujourd'hui est passé à 364 euros par mois", déplore-t-il. En outre, la SNCF a décidé de durcir les conditions d'échange des billets à partir du 1er février. Plusieurs collectifs regroupés au sein de la Coordination nationale des usagers du train (Cnut) ont décidé de mener une "grève des billets" ce mercredi 7 février.

2,6% d'augmentation pour les billets TGV inOui cette année

Où en sommes-nous concernant les prix des billets ? La SNCF a figé ceux des Ouigo et des Intercités. Si les tarifs liés à la carte avantage ont augmenté l'été dernier, cela ne sera pas le cas cette année. Le tarif des TGV inOui devraient en revanche augmenter cette année de 2,6% : un billet à 60 euros coûtera ainsi 1,50 euro de plus. "Moi, si je prends un train, ça me bloque mes économies pour manger pendant un mois", se désole un passant rencontré devant une gare.

La SNCF se défend en disant qu'elle ne fait pas payer toutes ses hausses de coût de fonctionnement, qui ont augmenté de 5% cette année. "Ces augmentations sont nécessaires pour financer les investissements, et pour faire face à la hausse des coûts", réagit-elle.

Les bénéfices du TGV servent avant tout à entretenir l'ensemble des lignes ferroviaires en France, précisément pour moderniser le réseau existant, mais aussi financer les 115 nouvelles rames de TGV déjà commandées. "TGV c'est une vache à lait. 40% de bénéfices de la SNCF TGV va dans les poches de l'État pour financer le réseau français", détaille la spécialiste des transports Maria Lee, interrogée dans le reportage ci-dessus.