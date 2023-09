VIDÉO - SOS des Restos du cœur : les aides annoncées peuvent-elles suffire ?

Ce lundi matin encore, beaucoup de monde se presse dans ce centre des Restos du cœur en région parisienne. "Le plus demandé, ce sont les produits frais, le lait, les œufs... que nous n'avons pas aujourd'hui", détaille Muriel, bénévole pour l'association à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Comme aujourd'hui, ce centre a passé des semaines entières sans œufs ni lait. D'autres produits très demandés, comme les pâtes ou les steaks hachés, sont quant à eux livrés dans une moindre mesure.

Une situation impossible à gérer alors que le nombre de familles bénéficiaires augmente : +30% en un an. "Là, à la fin de l'été, qui est plutôt la période basse pour nous, on est déjà au niveau des chiffres de l'hiver. Donc, on accueille beaucoup plus de familles qu'auparavant", pointe José, lui aussi bénévole. Des témoignages qui font écho à l'appel lancé, dimanche 3 septembre, par le patron des Restos du cœur dans le 13H de TF1.