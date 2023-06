REPORTAGE - Strasbourg : une église crée la polémique en organisant un spectacle de pole dance

Malgré ces intimidations, et la nécessité d'une surveillance policière devant l'église, pour le pasteur, il n'était pas question de renoncer. "Ce n'est pas à cause de trois personnes qu'on va arrêter de vivre ou de faire quoi que ce soit. Si on a des convictions, il faut les défendre, quitte à prendre peut-être quelques risques", affirme-t-il dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article. La programmation culturelle de Saint-Guillaume avait déjà fait tousser quelques paroissiens, comme l'an dernier, lorsque l'église avait accueilli "Les 12 travelos d'Hercule", un cabaret de drag-queens. Ou encore quand le classique du cinéma d'épouvante "L'Exorciste" de William Friedkin y avait été projeté en 2018 dans le cadre du Festival européen du Film Fantastique de Strasbourg.

Des choix détonants qui ont pu choquer dans cette paroisse de quelques centaines de fidèles : "certains sont partis", concède Daniel Boessenbacher. Toutefois, les lettres de menace, anonymes bien sûr, n'ont fait qu'attiser la curiosité d'un public venu sans aucune appréhension. "Ce type de spectacle n'est pas forcément adapté à une église, mais aller jusqu'aux menaces de mort, c'est peut-être un peu violent", reconnaît un fidèle. De son côté, une jeune femme admet que le pole dance est un art. "Du coup, ça ne me pose aucun souci. Si la société était un peu moins obscurantiste, on n'en serait pas là", admet-elle. Et ce public est unanime, il ne fallait pas céder aux pressions.