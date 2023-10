VIDÉO - Tabac aux frontières : pourra-t-on bientôt rapporter quatre cartouches d'un pays de l'UE ?

En attendant de voir quelle réponse le gouvernement apportera, ce qui attire les clients au-delà de la frontière, ce sont les prix du tabac beaucoup moins élevés qu'en France. "Il y a quand même cinquante euros de différence sur une cartouche, nous, on a encore des cartouches à 69 euros, contre plus de 100 euros en France", détaille Justine Capoen, responsable de bureau de tabac dans la province de Hainaut, en Belgique.

Les buralistes français sont quant à eux inquiets. Ils craignent de voir disparaître une partie de leur clientèle, et donc de leur chiffre d'affaires. Ce professionnel, interrogé par nos équipes dans le reportage ci-dessus, constate que les cigarettes françaises se vendent de moins en moins : "Quand on regarde une terrasse, on voit que sept paquets sur dix ne sont pas français. Une loi comme celle-ci ne va pas avantager la chose, soyons clairs", s'offusque-t-il. Les buralistes comptent désormais sur la diversification pour compenser la baisse des ventes de tabac.