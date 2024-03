VIDÉO - "Notre immeuble est vraiment abîmé" : à Toulouse, des habitants dans la crainte d'effondrements

Le 9 mars, un immeuble de trois étages s'était effondré à seulement 200 mètres de la place du Capitole, sans faire de victimes. Samedi, un nouvel immeuble du centre-ville de Toulouse a été évacué. Comment réagissent les habitants ?

Dans le Vieux Toulouse, la série noire continue. Samedi, un nouvel immeuble du centre-ville a été évacué, une semaine après l'effondrement d'un bâtiment à deux pas de la place du Capitole. Les deux commerces du rez-de-chaussée ont été fermés et les habitants relogés. Depuis, la gérante de la boulangerie d'à côté se dit très inquiète, montrant à l'équipe de TF1 dans le sujet en tête de cet article "une fissure importante au niveau de la canalisation" : "Notre immeuble est vraiment abîmé", constate-t-elle.

L’inquiétude monte, 600 personnes ont déjà appelé le numéro de la ville au sujet de leur logement. Depuis, l'accès à certaines rues est très restreint. Les habitants évacués n’ont que quinze minutes pour récupérer leurs affaires.

Une habitante a toutefois pu regagner son domicile. Les experts sont passés et aucune fissure n’a été détectée, mais les allées et venues restent très compliquées : "Les habitants dorment chez eux, mais de façon restreinte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de recevoir du monde", dit-elle à l'équipe de TF1 sur place. À quelques rues de là, un commerçant a pu rouvrir cet après-midi, non sans inquiétude : "C'est surtout plus pour le business, le problème", affirme-t-il. La mairie appelle les Toulousains à la plus grande vigilance. Sans alerte de leur part, elle ne peut les mettre en sécurité.