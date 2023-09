VIDÉO - "Très embêtant et inadmissible" : le fléau des vols de cartes SIM dans les ascenseurs

"Ça commence à bien faire !". Dans cet immeuble de Bois-Guillaume, en Seine-Maritime, l'ascenseur est en panne pour la deuxième fois en deux mois. Il faut désormais prendre les escaliers, la faute à des vols répétitifs de carte SIM dans l'ascenseur. Cette carte permet d'appeler l'assistance en cas de problème. Par sécurité, sans elle, l'ascenseur n'a plus l'autorisation de fonctionner. Une situation qui commence à sérieusement agacer les propriétaires : "On est un peu dégoûtés parce que ces gens qui volent ne pensent pas du tout aux autres", peste un résident. "C'est très embêtant, je ne suis pas contente, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est inadmissible car on ne peut rien faire sans ascenseur", s'indigne une autre.