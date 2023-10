VIDÉO - "Trop bizarre" : ces villes qui installent leurs décos de Noël... en pleine chaleur

C'est certes un peu déroutant et pourtant, chaque année, la ville de Rennes installe ses illuminations à la même période, car tout doit être prêt pour le 2 décembre. "Tous les ans, on a le même planning. Alors, je sais, on a l'impression que c'est encore l'été, mais il faut quand même qu'on respecte notre planning. Et puis, c'est plus évident de travailler quand il fait beau que travailler sous la pluie avec des trombes d'eau", reconnaît, philosophe, Clément Métivier, technicien Énergies et Illuminations.

Même constat à Strasbourg où ce mercredi matin, un périmètre de sécurité a été installé sur les quais de la ville pour permettre l’installation des étoiles dans les arbres. Toutefois, la municipalité n’a pas encore dévoilé les nouveautés, en termes de décorations et d’illuminations, qui caractériseront cette édition 2023 du marché de Noël. Tout au plus, sait-on, que le thème retenu est celui du cœur.

Dans le nord, Lille est également pressée de succomber aux fêtes de fin d'année puisque, selon nos confrères de France 3, les magasins sont déjà en train de changer les vitrines pour les décorer avec des sapins, des boules et des guirlandes de Noël !