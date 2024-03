REPORTAGE - "Un sentiment de honte" : enquête dans les écoles indignes de la République

En Seine-Saint-Denis, de nombreux établissements scolaires sont dans un état de délabrement spectaculaire. François-Xavier Ménage est allé à la rencontre des professeurs et des élèves qui alertent sur les réseaux. À Marseille, en revanche, l'Etat a décidé de mettre les bouchées doubles pour répondre à une situation indigne.

Volets cassés, plafonds éventrés, radiateurs arrachés, infiltrations d’eau, portes des toilettes hors d’usage… Ce sont des établissements scolaires dans un état de délabrement aussi spectaculaire que surréaliste que notre reporter François-Xavier Ménage a découvert en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France.

Au lycée Marcelin Berthelot de Pantin, c’est l’un des enseignants qui a filmé ces images de chaos pour notre équipe, la direction de l’établissement ayant refusé de recevoir nos caméras à l’intérieur. "Le sentiment premier, c’est un sentiment de honte", avoue Samuel Nolla, un prof de maths qui décrit des élèves contraints de faire leurs exercices assis par terre dans les couloirs… parce qu’il manque de chaises dans les classes.

"Ça abîme la relation des élèves à l’État"

Même constat au lycée Blaise Cendrars de Sevran où une grève a été organisée pour dénoncer des conditions d’enseignement indignes. Lorsqu’il pleut, on installe des seaux d’eau. Et lorsqu’il fait beau, on improvise des volets avec les feuilles de cours pour ne pas être ébloui par le soleil. "Au bout d’un moment, ça énerve parce que nous aussi, on veut avoir les mêmes chances que les autres", confie Solène, une jeune élève.

"J’ai fait ma scolarité à Paris dans des vieux établissements qui datent du XIXᵉ siècle et il ne pleuvait pas à l’intérieur", dénonce Mélissa Pandor-Margulis, professeur de français. "Or là, on est dans un lycée qui date des années 1990, il est plus jeune que moi ! (…) Ce que je peux observer depuis mon poste d’enseignante, c’est que ça abîme la relation des élèves à l’État."

Des investissements qui tardent

Afin d’alerter les pouvoir publics et l’opinion, élèves et professeurs ont réalisé une vidéo vue plus de 2 millions de fois sur TikTok. A-t-elle trouvé un écho favorable ? La gestion des lycées relevant de la compétence des conseils régionaux, nous nous sommes tournés vers celui d’Ile-de-France, dirigé par l’ex-candidate LR à l’élection présidentielle Valérie Pécresse.

"Cette année 2024, nous avons investi un milliard d’euros dans ces établissements publics", promet James Chéron, vice-président en charge des lycées. "C’est le plus grand plan d’investissements jamais porté par une collectivité dans notre pays". Reste à savoir quand il va porter ses fruits dans une région où un établissement scolaire sur trois est considéré comme vétuste.

Quid du reste de la France ? À Marseille, l’État a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en cassant sa tirelire pour compléter l’investissement local. Au total, 1 milliard d’euros – dont 600 millions de l’Etat – ont été engagés depuis 2021 pour reconstruire ou réhabiliter 188 écoles sur les 470 que compte la cité phocéenne.

"On ne peut pas demander à des enfants de respecter les lois, de respecter la République, d’être des bons citoyens si leur école, dès l’âge de 3 ans, elle est délabrée", insiste Pierre-Marie Ganozzi, adjoint au maire de Marseille en charge du plan école. Cette volonté politique va-t-elle s’étendre à l’ensemble du territoire ?