VIDÉO - "Un truc de fou" : après son SOS sur les réseaux sociaux, ce restaurant fait salle comble

Frédéric Codron a retrouvé le sourire. Désormais, son restaurant affiche presque complet à chaque service. "Depuis quelque temps, c’est tous les jours comme ça et tant mieux. Aujourd’hui, c’est plein. Il n’y a même plus de place pour vous, messieurs", sourit Frédéric Codron dans le reportage de TF1 ci-dessus. Si les clients se pressent, c’est parce que l’établissement, pourtant situé dans un petit village de 500 habitants, Sauvagnas dans le Lot-et-Garonne, a fait le buzz sur Internet. "On avait entendu parler de ça la semaine dernière, un petit SOS qui a été envoyé, et comme on est en chantier à trois kilomètres d’ici, on vient manger là tous les midis", explique un client.