Vacances : pourquoi ceux qui partent en septembre sont les grands gagnants de l'été

Avec les vacances scolaires, bon nombre de Français décident de partir en juillet ou en août. Et si partir en septembre devenait une nouvelle tendance, loin de la foule (et des collègues de travail) ? Avouez que cela fait réfléchir. Echapper à la terrible guerre des transats au bord de la piscine ? Pas de problème. Avoir la piscine presque pour (presque) vous tout seul ? C'est possible. C'est donc ça, le paradis des vacanciers de septembre.

De jeunes parents sollicités dans le reportage du 20H en tête de cet article en profitent, eux, pendant deux semaines. "On évite tout le monde et c'est plus agréable", dit la mère de famille. Lorsqu'on parle budget, la réponse est claire : "Il y a beaucoup de différences", poursuit-elle. "On s'y retrouve beaucoup mieux", insiste-t-elle. Et pour cause, dans le camping cinq étoiles "La Rive" de Biscarrosse (Landes) où elle se trouve, les locations sont à prix cassés dès la fin du mois d'août.