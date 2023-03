VIDÉO - Cyberattaque : comment Lille vit au ralenti depuis un mois

Sur les portes des mairies de quartier de Lille, on peut lire des affiches avec des messages signifiant une "intrusion dans les systèmes d'information". Ce n'est ni plus ni moins qu'une cyberattaque qu'ont subie les services informatiques de la ville début mars. Depuis, c'est toute l'administration municipale qui dysfonctionne : les ordinateurs s'allument à peine et, plus ennuyeux, il est devenu très difficile pour les Lillois d'obtenir des documents, à l'instar de cette habitante, interrogée dans le reportage de TF1 ci-dessus, venue récupérer l'acte de naissance pour sa fille à la mairie : "Ils ne peuvent pas me le délivrer", dit-elle.

Concrètement, dans le quotidien des Lillois, les conséquences se révèlent nombreuses. L'entrée du zoo a, par exemple, dû être rendue gratuite. Les premiers jours, les billetteries ne fonctionnaient plus. Même chose pour le Palais des Beaux-Arts. Une enquête a été ouverte il y a un mois, mais ce lundi, des pirates se sont manifestés. Ces hackers ont revendiqué la cyberattaque et annoncé avoir diffusé en ligne quelque 305 gigaoctets de données volées, a-t-on appris lundi auprès de la commune et d'un spécialiste en cybersécurité.